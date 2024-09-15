Хофрайтер: ЕС грозит миграционный кризис в случае прекращения поддержки Киева

Депутат бундестага предупредил о наплыве сотен тысяч беженцев из Украины

Евросоюз в ближайшие годы может столкнуться с наплывом сотен тысяч беженцев из Украины. Об этом в воскресенье, 15 сентября, заявил депутат бундестага Антон Хофрайтер, его цитирует газета Tagesspiegel.

Такой исход грозит ЕС, если он не будет оказывать Киеву военную и экономическую помощь. Парламентарий отметил, что, потенциальный миграционный кризис может стать "началом конца Евросоюза", так как каждое государство-член союза ввело бы свой собственный пограничный контроль.

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