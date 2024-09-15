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Times: Байден не даст добро Киеву на дальние удары вглубь РФ без "победного плана"

07:29
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Однако президент США может предоставить данные американской разведки

Байден разрешит Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь РФ, пока Зеленский не представит ему свой "победный план". Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщила газета Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме.

При этом, по данным издания, даже если президент США не одобрит Киеву использование дальнобойных ракет, он может разрешить предоставление ему данных американской разведки для содействия использованию британских ракет Storm Shadow.

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