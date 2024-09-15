Times: Байден не даст добро Киеву на дальние удары вглубь РФ без "победного плана"

Однако президент США может предоставить данные американской разведки

Байден разрешит Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь РФ, пока Зеленский не представит ему свой "победный план". Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщила газета Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме.

При этом, по данным издания, даже если президент США не одобрит Киеву использование дальнобойных ракет, он может разрешить предоставление ему данных американской разведки для содействия использованию британских ракет Storm Shadow.

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