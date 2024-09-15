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Россияне пострадали в дорожной аварии в Египте

10:05
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Автобус с туристами съехал с дороги и перевернулся

В ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадали 46 человек, среди них 21 россиянин. Автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир и, съехав с трассы, перевернулся.  

Причину инцидента сейчас выясняют. Травмы получили также граждане Великобритании, Италии, Турции и Египта. Все они доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Оказание помощи пострадавшим контролирует министр здравоохранения Египта. В российской дипмиссии уточняют информацию, сообщает "ТВ Центр".

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