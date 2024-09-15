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Освобождённые из украинского плена военные прилетели в Москву

09:40
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Они пройдут реабилитацию

В Москву прибыли 103 российских военнослужащих-срочника, освобождённые из украинского плена. Именно они первыми встретили террористические группы ВСУ в приграничных районах Курской области.

В результате переговоров наши бойцы были доставлены в Белоруссию, где им оказали всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, и сразу предоставили возможность связаться с родственниками.

Как сообщили в нашем военном ведомстве, обмен состоялся при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. По прибытии в Москву ребята пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны, сообщает "ТВ Центр".

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