Танкистам вручили высокие награды за подвиги в зоне СВО

Бойцы самоотверженно сражаются
Государственные награды вручены танкистам армейского корпуса группировки "Восток", отличившимся при освобождении населённых пунктов ДНР. Церемония прошла в непосредственной близости от передовой.
Бойцы отмечены орденом Мужества, медалями "За отвагу" и знаками отличия ордена Святого Георгия - Георгиевскими крестами различных степеней, сообщает "ТВ Центр".
Днём ранее на передовой наградили лучших артиллеристов, перемалывающих позиции противника в зоне спецоперации.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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