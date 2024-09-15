Танкистам вручили высокие награды за подвиги в зоне СВО

Бойцы самоотверженно сражаются

Государственные награды вручены танкистам армейского корпуса группировки "Восток", отличившимся при освобождении населённых пунктов ДНР. Церемония прошла в непосредственной близости от передовой.

Бойцы отмечены орденом Мужества, медалями "За отвагу" и знаками отличия ордена Святого Георгия - Георгиевскими крестами различных степеней, сообщает "ТВ Центр".

Днём ранее на передовой наградили лучших артиллеристов, перемалывающих позиции противника в зоне спецоперации.

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