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Отряд "Барс-Белгород" приступил к тренировкам на полигоне Минобороны

10:21
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Отряд создан для защиты мирных жителей

В приграничье создаются отряды добровольцев, способных дать отпор провокациям со стороны киевских боевиков. Жители Белгородской, Курской, Брянской областей готовы заключить контракт с Минобороны.
Минобороны представило новых героев спецоперации

В первые дни тренировок отряда "Барс-Белгород" на полигоне непросто привыкнуть к тому, как резко оглушительные звуки выстрелов и громкие команды инструкторов внезапно сменяет полная тишина. Здесь всё, как на поле боя: нужно уметь атаковать и преследовать.

Практически каждый день ВСУ обстреливает приграничные районы. Население Белгорода остро ощущает близость противника. Радикалы бьют по мирным домам, гибнут люди. Отряд "Барс-Белгород" Минобороны формирует именно для защиты мирных жителей.

Бойцы должны постичь, как защищать важные объекты инфраструктуры, эвакуировать граждан, действовать в случае контртеррористической операции, бороться с диверсионно-разведывательными группами и с дронами. Важная часть тренировок - спасение бойцов в случае ранения.

Не только в Белгородской области сейчас формируют добровольческий отряд. "Барсы" теперь есть также в Курске и в Брянске. Учебно-материальную базу полигона, где готовят военнослужащих, заключивших контракт, а также ход тренировок, проверил Юнус-Бек Евкуров. Особое внимание замминистра обороны России уделил сценариям или, как их называют военные, легендам, которые используют во время тренировок. Например, в лесу боец должен уметь буквально по шороху отличить диверсанта, не перепутав его с движением животного. 

От простого к сложному: вот главный принцип боевой подготовки. Добровольцы учатся стрелять из различного вооружения, метать боевые гранаты, вести огонь в самых разных условиях. Отдельная задача - понять, как действовать слаженно и понимать друг друга в самой сложной ситуации.

Число граждан, изъявивших желание заключить контракт с Минобороны, и отправиться прикрывать госграницы, защищать население только растёт.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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