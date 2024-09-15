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Акции протеста израильтян переросли в беспорядки

10:51
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Люди требуют начать переговоры с ХАМАС

Массовые акции протеста прошли в городах Израиля, крупнейшая из них - в Тель-Авиве. Десятки тысяч человек собрались у комплекса правительственных зданий с требованием провести переговоры с ХАМАС по освобождению заложников.
В Тель-Авиве протестующие всю ночь жгли костры

Вскоре мирные демонстрации переросли в беспорядки: собравшиеся начали жечь костры и петарды, попытались перекрыть дороги. Задержаны 15 человек, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, в палестинском анклаве растёт число жертв новых израильских ударов. В городе Рафах военные взрывают жилые дома. Обстреляны кварталы в окрестностях Хан-Юниса и лагерь беженцев Нусейрат, там погибли не менее трёх человек, много раненых. Очередные удары ЦАХАЛ нанесла и по объектам "Хезболлы" на территории Ливана.

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