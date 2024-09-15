ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отчаявшийся Зеленский снова пресмыкается перед Байденом

12:08
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Главарь киевского режима полетит в США

Президент США не намерен снимать ограничения на использование Киевом дальнобойного оружия, пока Владимир Зеленский не предоставит ему свой новый план. Об этом сообщает британская Times. В ближайшее время глава украинского режима намерен лично ознакомить Джо Байдена и обоих кандидатов в президенты с содержанием этого документа. Однако руководство НАТО призывает не ждать, открыто одобряя удары по нашей стране.
Зеленский пожаловался на сокращение поставок ракет HIMARS

Похоже, миссия британского премьера так и осталась невыполнимой. После его личной встречи с Байденом, Белый дом всё еще держит неловкую паузу в вопросе применения Киевом дальнобойных ракет по российской территории. В ход пойдет тяжёлая артиллерия. Зеленский на предстоящей неделе отправится лично убеждать несговорчивых американцев. Причем, всех - и Байдена, и Харрис и даже Трампа. С которым глава киевского режима жаждет встречи.

С собой Зеленский вроде как привезет некий план. Детали которого приводит немецкая пресса. В плане содержится требование использовать западное оружие по целям в глубине России, а также готовность Украины прекратить огонь на определённых участках фронта и временная заморозка ситуации.

Давят на американскую администрацию и натовские генералы. Для учений на базе "Форт Ирвин" сейчас ищут русскоговорящих актёров, которые будут изображать потенциальных противников. Накануне военные начальники стран альянса в Праге обсуждали как противостоять России. Правда, пока почти все они уверяют – оружие Киеву вряд ли поможет. Ведь главная проблема ВСУ – дефицит живой силы.

Новый глава украинского МИДа уже придумал как её решить – поддержал инициативу польского коллеги о прекращении европейских выплат беженцам. Около миллиона крепких мужчин призывного возраста, по этой логике, ринутся на Родину, где их уже будут ждать военкомы.

Матвей Шестаков, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.