Главарь киевского режима полетит в США

Президент США не намерен снимать ограничения на использование Киевом дальнобойного оружия, пока Владимир Зеленский не предоставит ему свой новый план. Об этом сообщает британская Times. В ближайшее время глава украинского режима намерен лично ознакомить Джо Байдена и обоих кандидатов в президенты с содержанием этого документа. Однако руководство НАТО призывает не ждать, открыто одобряя удары по нашей стране.

Похоже, миссия британского премьера так и осталась невыполнимой. После его личной встречи с Байденом, Белый дом всё еще держит неловкую паузу в вопросе применения Киевом дальнобойных ракет по российской территории. В ход пойдет тяжёлая артиллерия. Зеленский на предстоящей неделе отправится лично убеждать несговорчивых американцев. Причем, всех - и Байдена, и Харрис и даже Трампа. С которым глава киевского режима жаждет встречи.

С собой Зеленский вроде как привезет некий план. Детали которого приводит немецкая пресса. В плане содержится требование использовать западное оружие по целям в глубине России, а также готовность Украины прекратить огонь на определённых участках фронта и временная заморозка ситуации.

Давят на американскую администрацию и натовские генералы. Для учений на базе "Форт Ирвин" сейчас ищут русскоговорящих актёров, которые будут изображать потенциальных противников. Накануне военные начальники стран альянса в Праге обсуждали как противостоять России. Правда, пока почти все они уверяют – оружие Киеву вряд ли поможет. Ведь главная проблема ВСУ – дефицит живой силы.

Новый глава украинского МИДа уже придумал как её решить – поддержал инициативу польского коллеги о прекращении европейских выплат беженцам. Около миллиона крепких мужчин призывного возраста, по этой логике, ринутся на Родину, где их уже будут ждать военкомы.

Матвей Шестаков, «ТВ Центр»

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