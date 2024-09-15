Подробности сообщил Сергей Собянин

В Москве восстанавливают оранжерею усадьбы "Покровское-Стрешнево". Как сообщил сегодня Сергей Собянин на странице в социальной сети, специалисты воссоздали утраченный шпиль. Элемент купола изготовили в специализированной мастерской по индивидуальному проекту.

Длина шпиля в собранном виде – пять метров, вес - около 250 килограммов. Поэтому сначала конструкцию разделили на четыре части, а затем смонтировали по принципу пирамиды.

Мэр подчеркнул: оранжерея - уникальное сооружение, которое сохранилось с XVIII-начала XIX века. Благодаря архивным материалам и фотографиям, специалисты знают, каким был её исторический облик.

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