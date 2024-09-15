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Местные жители помогают тушить лесные пожары в Воронежской области

12:20
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Задействована большая группировка МЧС

В Воронежской области идёт борьба с природными пожарами. В селе Ямное специалисты локализовали возгорание на площади 50 гектаров. Им удалось не допустить перехода огня на жилые дома.

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Сейчас на месте работает объединённая противопожарная группировка, задействованы около двухсот человек и 60 единиц техники. С рассветом снова начала работу авиация.

С воздуха огонь тушат вертолёт Ми-8 и самолёт Ил-76. На помощь в борьбе со стихией выходят и местные жители, сообщает "ТВ Центр".

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