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Циклон "Борис" затопил пол-Европы

13:35
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Уходят по воду целые города

Почти все страны центральной Европы находятся во власти масштабных наводнений. Средиземноморский циклон "Борис" атакует Чехию, Словакию, Хорватию, Венгрию, Австрию, Германию, Польшу, Румынию и Молдавию. Реки вышли из берегов и затопили огромные территории. Из городов и деревень эвакуируют тысячи жителей. На помощь пожарным и спасателям направлены армейские подразделения.
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Восток Чехии - Моравско-Силезский край с центром в городе Острава, третьим по величине в стране - принял на себя основной удар стихии. Уровень воды в ряде городов - максимальный за последние полвека.

Регион страны, который находится в месте слияния трёх рек, уходит под воду из-за проливных дождей. Власти провели эвакуацию жителей. Подтоплены железнодорожные пути между крупнейшими городами - Остравой и Оломоуцем. Прервано международное сообщение поездов, следующих из Польши. Без электричества уже более 60 тысяч домов.

Всю субботу в Праге строили укрепления. Власти предупреждают население о неблагоприятном развитии ситуации. Прогнозы тревожные: нынешнюю погодную сводку уже сравнивают с разрушительными наводнениями 1997 года.

400 человек эвакуированы в польском Вроцлаве. Этот город стоит на реке Одер и, по прогнозам, может пострадать сильней остальных. Уже затоплены четыре города на юге страны. К спасательным работам привлечены тысячи военных. В воскресенье ожидают рекордных осадков. Следовательно, ситуация с паводком ухудшится. В Венгрии, Словакии, Австрии и Германии наводнения ожидают в ближайшие дни.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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