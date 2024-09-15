Квадроберами заинтересовались в Совете Федерации

Их хотят запретить

В Совете Федерации предложили запретить квадробинг. Это увлечение вызывает бурные споры. Одни не видят ничего предосудительного в том, что дети и подростки носят костюмы животных и передвигаются на четвереньках. Другие считают это опаснейшим явлением, и чуть ли не проявлением сатанизма.

Масла в огонь подлила певица Мия Бойко. Она публично пристыдила девочку в костюме кошки. Скандал грозит обернуться судебными разбирательствами.

Александр Огородников - о том, почему детям нравиться быть похожими на зверей. И почему на них не стоит быть похожими взрослым (смотрите видео).

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