Ту-95МС ударили по объектам условного противника

Полёт прошёл над Чукотским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом сообщили в Минобороны.

В рамках учений "Океан-2024" пилоты отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника.

10 сентября стартовали стратегические командно-штабные учения "Океан-2024". В манёврах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, 125 самолётов и вертолётов, свыше 90 тысяч военнослужащих.

Старт манёврам в режиме видеоконференции дал президент Владимир Путин. Он отметил, что во время учений будут отработаны самые сложные задачи, максимально приближенные к боевым.

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