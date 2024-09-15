ВКС России уничтожили эшелон с иностранным оружием на Украине

Нанесён удар высокоточными ракетами

Российская авиация уничтожила железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщает Минобороны.

Также за сутки сбиты три украинских военных самолёта и перехвачены реактивный снаряд HIMARS, четыре управляемые авиабомбы Hammer и 55 беспилотников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.

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