Собянин рассказал об участии инвесторов в развитии промышленной инфраструктуры Москвы

Они помогают городу

В Москве при поддержке инвесторов создаются индустриальные парки, строятся заводы и офисы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

По данным мэра, уже реализованы 149 проектов на сумму 323 миллиарда рублей. К примеру, в индустриальном парке "Руднёво" работают 20 компаний, производящих медицинские изделия, банкоматы, беспилотники, конденсаторы. В "Технополисе Москва" выпускают лекарства.

Город оказывает большую поддержку инвесторам. В Москве успешно работает механизм "зелёного коридора". Он сокращает срок выполнения административных процедур в два раза.

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