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Сентябрь в Москве назвали четвёртым месяцем лета

22:50
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Такого тёплого начала осени давно не было

Москвичи назвали нынешний сентябрь четвёртым месяцем лета. В этом году первый месяц календарной осени в столичном регионе выдался чрезвычайно сухим и тёплым, а в некоторые дни даже жарким. Последний дождь в Москве был 23 августа, ближайший ожидается в конце следующей недели.

13 сентября в столице был установлен абсолютный рекорд среднесуточной температуры – плюс 22,6 градуса. Днём столбики термометров дошли до отметки в 27 градусов, с учётом ночной температуры среднесуточный показатель был выше самого жаркого июльского дня.

Следующая неделя будет уже прохладнее, но температура в дневные часы всё равно превысит климатическую норму на 5-7 градусов.

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