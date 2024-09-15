ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стратегические ракетоносцы выполнили полёты в рамках учений "Океан-2024"

20:24
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Произведён пуск ракет по целям условного противника

Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС и Ту-160 выполнили полеты над нейтральными водами Чукотского и Восточно-Сибирского морей в рамках учений "Океан-2024".
Ту-95МС ударили по объектам условного противника

Старт - с аэродромов базирования в тёмное время суток. На борту - крылатые ракеты. Сопровождают самолёты истребители. Самая сложная часть задания - дозаправка на высоте в пять тысяч метров. Манёвр требует особого мастерства и даже получил название "воздушная эквилибристика". 

Нестабильные потоки воздуха осложняют работу. Ошибки в таких процессах недопустимы. Для того, чтобы не оборвать конус и не создать аварийную ситуацию, лётчики должны строго выполнять команды системы и оператора, попутно отслеживая показания приборов. С задачей экипаж справился. Продолжительность полёта составила более восьми часов.

Стратегические учения "Океан-2024" начались 10 сентября, в манёврах задействованы более 400 боевых кораблей, авиация, а также свыше 90 тысяч военнослужащих, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Стратегический ракетоносец Ту-95мс ВКС России
Стратегический ракетоносец Ту-95мс ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.