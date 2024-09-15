Стратегические ракетоносцы выполнили полёты в рамках учений "Океан-2024"

Произведён пуск ракет по целям условного противника

Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС и Ту-160 выполнили полеты над нейтральными водами Чукотского и Восточно-Сибирского морей в рамках учений "Океан-2024".

Старт - с аэродромов базирования в тёмное время суток. На борту - крылатые ракеты. Сопровождают самолёты истребители. Самая сложная часть задания - дозаправка на высоте в пять тысяч метров. Манёвр требует особого мастерства и даже получил название "воздушная эквилибристика".

Нестабильные потоки воздуха осложняют работу. Ошибки в таких процессах недопустимы. Для того, чтобы не оборвать конус и не создать аварийную ситуацию, лётчики должны строго выполнять команды системы и оператора, попутно отслеживая показания приборов. С задачей экипаж справился. Продолжительность полёта составила более восьми часов.

Стратегические учения "Океан-2024" начались 10 сентября, в манёврах задействованы более 400 боевых кораблей, авиация, а также свыше 90 тысяч военнослужащих, сообщает "ТВ Центр".

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