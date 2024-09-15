Ростовскую область охватили более 50 ландшафтных пожаров

Причина - сильный ветер

Более 50 ландшафтных пожаров охватили Ростовскую область. Дым от них дошёл уже до столицы региона.

Как сообщил губернатор Василий Голубев, причинами возгораний стали сильный ветер, перехлёст проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнём.

Пожарные ликвидируют возгорания в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация - в хуторе Морской Чулёк, где огонь перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки. Также горят восемь домов в СНТ в Аксайском районе.

В ликвидации огня задействованы более двух тысяч человек и 300 единиц техники.

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