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Ростовскую область охватили более 50 ландшафтных пожаров

19:43
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Причина - сильный ветер

Более 50 ландшафтных пожаров охватили Ростовскую область. Дым от них дошёл уже до столицы региона.

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Как сообщил губернатор Василий Голубев, причинами возгораний стали сильный ветер, перехлёст проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнём.

Пожарные ликвидируют возгорания в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация - в хуторе Морской Чулёк, где огонь перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки. Также горят восемь домов в СНТ в Аксайском районе.

В ликвидации огня задействованы более двух тысяч человек и 300 единиц техники.

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