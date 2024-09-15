ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Штаб Трампа сообщил о выстрелах рядом с политиком

21:53
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Экс-президент не пострадал

На Дональда Трампа совершена очередная попытка покушения. Экс-президент цел и невредим, сообщила на своей странице в соцсети конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
Дональд Трамп после покушения теперь выступает за пуленепробиваемым стеклом

Известно, что в районе, где находился Трамп, прозвучало несколько выстрелов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление предвыборного штаба политика.

Инцидент произошёл в тот момент, когда Трамп выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, пишет New York Post. На стрельбу моментально отреагировала Секретная служба, сотрудники которой охраняют бывшего президента.

В этой истории пока много непонятного. По данным источников New York Post, рядом с гольф-клубом, где находился Трамп, стреляли двое, и они целились друг в друга. Издание отмечает, что Трампу ничего не угрожало и что стрельба произошла в районе, известном высоким уровнем преступности.

13 июля этого года во время предвыборного митинга Трампа в Батлере на него было совершено покушение. Одна из пуль прошла в миллиметрах от головы Трампа, задев ухо. После этого инцидента Трамп стал выступать перед своими сторонниками за пуленепробиваемым стеклом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.