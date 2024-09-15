Штаб Трампа сообщил о выстрелах рядом с политиком

Экс-президент не пострадал

На Дональда Трампа совершена очередная попытка покушения. Экс-президент цел и невредим, сообщила на своей странице в соцсети конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Известно, что в районе, где находился Трамп, прозвучало несколько выстрелов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление предвыборного штаба политика.

Инцидент произошёл в тот момент, когда Трамп выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, пишет New York Post. На стрельбу моментально отреагировала Секретная служба, сотрудники которой охраняют бывшего президента.

В этой истории пока много непонятного. По данным источников New York Post, рядом с гольф-клубом, где находился Трамп, стреляли двое, и они целились друг в друга. Издание отмечает, что Трампу ничего не угрожало и что стрельба произошла в районе, известном высоким уровнем преступности.

13 июля этого года во время предвыборного митинга Трампа в Батлере на него было совершено покушение. Одна из пуль прошла в миллиметрах от головы Трампа, задев ухо. После этого инцидента Трамп стал выступать перед своими сторонниками за пуленепробиваемым стеклом.

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