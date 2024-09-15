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Стрелявшим неподалёку от места, где находился Трамп, оказался агент Секретной Службы

23:41
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Он открыл огонь по подозрительному мужчине с оружием

Стрельбу рядом с гольф-клубом Дональда Трампа во Флориде открыл агент Секретной службы США. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщила газета New York Post.

Издание отмечает, что у неизвестного мужчины заметили нечто похожее на оружие, поэтому открыли огонь. До этого газета писала, что перестрелку устроили два мужчины между собой.

Уточняется, что агент выстрелил несколько раз. Подозрительного мужчину арестовали. 

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