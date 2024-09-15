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Дональд Трамп подтвердил, что рядом с ним была стрельба

23:45
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Политик сообщил, что в безопасности

Дональд Трамп подтвердил, что рядом с ним были выстрелы. Об этом в воскресенье, 15 сентября, он сообщил в электронном письме по сбору средств.

Политик подтвердил, что он в безопасности и сообщил своим избирателям, что "никогда не сдастся".

Как сообщает CNN, власти расценивают стрельбу рядом с гольф-клубом Трампа как попытку покушения на политика. Официальные лица считают, вооружённый человек собирался напасть на экс-президента США.

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