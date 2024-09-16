ФБР расценивает стрельбу у гольф-клуба Трампа, как попытку покушения на него

Проводится расследование инцидента

ФБР проводит расследование в связи со стрельбой у места, где был Дональд Трамп, и расценивает произошедшее как возможную попытку покушения на него. Об этом говорится в заявлении, опубликованном бюро в воскресенье, 16 сентября.

15 сентября конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что на Дональда Трампа была совершена ещё одна попытка покушения. Как заявил штаб Трампа, неподалёку от него были совершены выстрелы. Стрельба случилась, когда экс-президент США выходил из своего гольф-клуба во Флориде. Позже Секретная служба США сообщила, что неизвестный мужчина около гольф-клуба направил автомат на Трампа, после чего агент службы открыл огонь по стрелку.

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