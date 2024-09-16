Мужчина задержан после стрельбы около гольф-клуба Трампа

Полиция подтвердила задержание подозреваемого в покушении

Полиция задержала мужчину после стрельбы у гольф-клуба экс-президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил шериф полиции округа Палм-Бич Рик Брэдшоу в ходе пресс-конференции.

Рядом с местом происшествия нашли АК-47 с оптическим прицелом. По словам Брэдшоу, мужчина была задержан благодаря свидетелю, который заметил, как злоумышленник пытался скрыться на чёрном Nissan. Правоохранители установили машину и направление, в котором она двигалась, после чего остановили её, добавил шериф.

15 сентября конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что на Дональда Трампа была совершена ещё одна попытка покушения. Как заявил штаб Трампа, неподалёку от него были совершены выстрелы. Стрельба случилась, когда экс-президент США выходил из своего гольф-клуба во Флориде. Позже Секретная служба США сообщила, что неизвестный мужчина около гольф-клуба направил автомат на Трампа, после чего агент службы открыл огонь по стрелку.

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