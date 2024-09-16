Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа во Флориде

Им оказался ярый сторонник Украины

Подозреваемым в покушении на Трампа во Флориде оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает газета New York Post.

По данным издания и ряда других американских СМИ, Райан Рут своих соцсетях публиковал посты с призывами "идти воевать за Украину" и вербовал наёмников. Кроме того, подозреваемый поддерживал Демпартию США и обращался к Байдену с просьбой "отправить украинской стороне всё имеющееся у США оружие".

15 сентября конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что на Дональда Трампа была совершена ещё одна попытка покушения. Как заявил штаб Трампа, неподалёку от него были совершены выстрелы. Стрельба случилась, когда экс-президент США выходил из своего гольф-клуба во Флориде. Позже Секретная служба США сообщила, что неизвестный мужчина около гольф-клуба направил автомат на Трампа, после чего агент службы открыл огонь по стрелку. Местная полиция задержала злоумышленника.

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