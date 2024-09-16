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Байден поручил обеспечить постоянную защиту Трампа на высшем уровне

03:52
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Американский лидер сделал объявление в связи с покушением на экс-президента

Президент США Джо Байден поручил американским властям задействовать все ресурсы для обеспечения постоянной защиты Трампа на высшем уровне. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в понедельник, 16 сентября.

Байден также сообщил, что подозреваемый по делу о стрельбе возле гольф-клуба Трампа находится под стражей. Президент США добавил, что с облегчением воспринял весть о том, что республиканец не пострадал во время инцидента.

15 сентября на Дональда Трампа была совершена ещё одна попытка покушения. Стрельба случилась, когда экс-президент США выходил из своего гольф-клуба во Флориде. Секретная служба США сообщила, что неизвестный мужчина около гольф-клуба направил автомат на Трампа, после чего агент службы открыл огонь по злоумышленнику. Предположительно, им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут.

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