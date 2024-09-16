Маск прокомментировал повторное покушение на Трампа во Флориде

Он удивился, почему никто ещё не покушался на Байдена или Харрис

"И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу". Об этом в понедельник, 16 сентября, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

В ответ на это некоторые пользователи начали негодовать, призывая миллиардера удалить пост. Кто-то даже назвал его "угрозой национальной безопасности" США.

Маск же добавил, что несмотря на отсутствие попыток покушения на действующего президента США, тот всё равно выглядит как "ходячий труп".

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