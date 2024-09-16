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ВС России продолжают наступление на подразделения ВСУ в Курской области

08:16
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Экипажи Ка-52М нанесли сокрушительные удары по выявленным целям ВСУ

В Курской области российские военные продолжают наступление на подразделения ВСУ, которые вторглись в приграничные районы. Мощную огневую поддержку нашим штурмовым отрядам оказывает артиллерия.

Получив от воздушной разведки координаты позиций неонацистов, расчеты самоходных орудий "Нона" ударили по скоплению бронетехники и живой силы противника в лесополосе, подавив скрытые огневые точки.

Дальше в дело вступили отряды десантников, которые при поддержке артиллерии смогли с минимальными потерями зайти в опорный пункт и произвести его зачистку.

С воздуха надежное прикрытие наземным подразделениям обеспечивает армейская авиация. Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли сокрушительные удары по выявленным целям ВСУ. После выполнения поставленной задачи экипажи совершили обязательный противоракетный маневр и благополучно вернулись на площадку вылета.

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