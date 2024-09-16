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Российские танкисты уничтожают опорники ВСУ на донецком направлении

08:18
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Последние данные о ходе СВО

Активно теснят боевиков наши военнослужащие в зоне СВО. На Запорожском направлении мощные удары по врагу наносит наша армейская авиация, не давая неонацистам сосредоточить силы и провести ротацию. На Покровском направлении неприятеля атакуют штурмовые группы, зачищая позиции боевиков с флангов.

Эффективную поддержку штурмовикам оказывают танкисты. На Донецком направлении они ежедневно уничтожают опорные пункты и склады боеприпасов ВСУ. В одной из лесополос операторы беспилотника заметили скопление живой силы противника. Получив координаты цели, экипаж Т-80 выдвинулся на закрытую огневую позицию и нанес поражения неонацистам. Воздушная разведка подтвердила - боевая задача выполнена успешно.

Крушат врага и расчёты реактивной системы залпового огня "Град". Артиллеристы Южной группировки отработали по скоплению живой силы и технике неприятеля. Координаты получили с помощью воздушной разведки. Экипаж за считанные минуты выдвинулся на огневую точку, наводка, выстрел - и оперативная смена позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

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