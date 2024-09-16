Российские бойцы проявляют мужество

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Командир штурмового отделения, рядовой Евгений Титко оказал первую помощь пострадавшим в результате удара вражеского FPV-дрона и приступил к эвакуации раненых. А когда обнаружил ещё один беспилотник, точным огнём из стрелкового оружия уничтожил его. Во время плотного артобстрела со стороны боевиков, Евгений продолжил вывозить раненых в безопасное место и сохранил им жизнь.

Старший сержант Дмитрий Саламаха вместе с сослуживцами вступили в бой с неонацистами, которые готовили засаду на пути следования наших военнослужащих. Дмитрий принял решение обойти позицию противника и атаковать с фланга.

Боевики открыли огонь. Дмитрий точным выстрелом из гранатомёта уничтожил пулемётный расчёт украинских диверсантов. Затем наши бойцы оперативно подавили сопротивление противника и вынудили его отойти со значительными потерями. Старший сержант Саламаха оказал первую помощь раненым бойцам и эвакуировал их в безопасный район.

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