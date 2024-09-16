ВМФ России завершает стратегические командно-штабные учения "Океан-2024"

Учения развернулись в акватории недалеко от берегов Владивостока

ВМФ России завершает сегодня стратегические командно-штабные учения "Океан-2024". В течение недели маневры проходили на всех флотах. В акватории Японского моря ракетно-артиллерийские стрельбы провели накануне корабли Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Зенитный ракетный комплекс "Кинжал" Большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" дает залп над Японским морем. Задача - отразить авианалет условного противника. Для отражения воздушной атаки в ход вступает и корабельная артиллерия.

Масштабные комплексные учения сил Тихоокеанского флота развернулись в акватории недалеко от берегов Владивостока. Тактические задачи отрабатывают более 15 боевых кораблей, две дизельные подводные лодки, 10 самолетов и вертолетов морской авиации.

Моряки -тихоокеанцы не только оттачивают боевые навыки, но и демонстрируют свое мастерство главным гостям учений. На борту фрегата "Маршал Шапошников" 24 иностранных наблюдателя из 10 стран.

Иностранные военные записывают, фотографируют, снимают видео, пристально наблюдают за работой экипажей. Уверяют, такое взаимодействие укрепляет партнерские отношения с Россией. Колоссальный опыт наших моряков планируют взять на вооружение.

"Для меня это уникальная возможность в столь короткий промежуток времени наблюдать применение различных видов оружия в том числе кораблей, подводных лодок, вертолетов, ракетное вооружение и их запуск", - отметил Бриджиндер Сингх Содхи, военно-морской атташе при посольстве Индии в Российской Федерации, коммондор.

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая приняли в учениях непосредственное участие. В залив Петра Великого прибыли эсминцы "Уси" и "Синин", а также фрегат "Линь И".

Совместные учения оставили у меня глубокое впечатление, это значит, что сохраняется высокий уровень российских Вооруженных сил", - заявил Мэн Лянь, военный атташе при посольстве КНР в РФ, старший полковник.

Противодействию беспилотникам на учениях уделили особое внимание. Для таких современных методик боевых действий корабли довооружают. Сейчас условный противник атакует одновременно и с воздуха, и с моря. Безэкипажные катера заходят сразу с двух сторон, а над фрегатом летает беспилотник. Моряки Тихоокеанского флота успешно отражают такое нападение. Для этого используют морскую авиацию, средства радиоэлектронной борьбы и артиллерийские установки.

Всего отработали более девяти эпизодов различных боевых задач. "Очень масштабные, оно предусматривает вовлечение очень большого количества сил войск ТОФ, вся дивизия участвовала в полном составе. Особенность этих учений в том, что наряду с учебной обстановкой, было много практических программ, которые охватывали целый комплекс задач, выполняемых кораблями по предназначению", - сообщил Анатолий Величко, командир 36 дивизии надводных кораблей, капитан 1 ранга.

Во время стрельбы по морским щитам, имитирующим отряд кораблей, всех гостей попросили покинуть палубу. Моряки приводят в действие комплекс "Уран".

Эти масштабные тренировки - один из заключительных этапов больших стратегических командно-штабных учений "Океан-2024". Маневры, в которых участвуют более 400 боевых кораблей и почти 90 тысяч личного состава, проходят на всех флотах.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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