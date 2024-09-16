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Несколько автомобилей горят в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ

08:13
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Ракетную опасность в городе объявили в 6.30 мск

Ракетную опасность в городе объявили власти Белгорода в 6.30 мск. В городе прозвучала серия взрывов. По словам очевидцев, взрывы гремели в небе в течение нескольких минут в районе Харьковской горы.

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Как сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, звуки были разной интенсивности, в домах дрожали стекла. Поступила информация о попадании снарядов в жилые помещения.

По данным Гладкова, один из снарядов попал в автомобиль, машина горит. Загорелись также стоявшие рядом несколько машин. Глава региона отправился на место происшествия. Ракетную опасность в городе отменили.

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