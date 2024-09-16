ВС России пресекли ротацию ВСУ возле пяти населенных пунктов

Поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники

Бойцы группировки ВС России "Восток" пресекли ротацию подразделений ВСУ возле пяти населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Военный подчеркнул, что в результате активных действий российские подразделения улучшили положение по переднему краю. Также бойцы ВС России не позволили противнику усилить передовые позиции.

Как передает ТАСС, опорные пункты и места скопления живой силы и техники противника поражены огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами. Российские войска в районах Водяного, Шахтерского, Октября, Времевки и Чаривного не допустили ротации и выдвижения резервов ВСУ.

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