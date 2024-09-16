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При обстреле Белгорода пострадали восемь человек

08:57
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Один из них в тяжелом состоянии

Восемь человек пострадали в результате утренней атаки ВСУ на Белгород.

Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

В результате прямого попадания загорелся частный дом. Жильцы не пострадали, так как вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. Когда начался пожар, соседи помогли им выбраться из здания.

Один из ударов пришелся на парковочное место рядом с жилыми домами. Загорелись 15 автомобилей.

Также от атак ВСУ в Белгороде повреждено остекление в 21 многоквартирном доме и в четырех частных домах. В Белгородском районе повреждены один многоквартирный и один частный дом, гараж, забор и четыре автомобиля.

На местах работают экстренные службы. Информация о последствиях утренних ударов ВСУ уточняется.

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