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ФСБ задержала подготовленного НАТО диверсанта в Ростовской области

08:57
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Планировался теракт на инфраструктурном объекте

Сотрудники Федеральной службы безопасности  задержали украинского диверсанта в Ростовской области. Агент, подготовленный натовскими инструкторами, планировал теракт на инфраструктурном объекте.

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В ФСБ уточнили, что задержанный - гражданин одной из стран СНГ. Целью запланированных терактов и диверсий в Ростовской области был подрыв экономической безопасности и обороноспособности России.

Диверсант, действовавший под позывным "Ловиатар", прошел курсы, которые вели инструкторы НАТО. Кроме того, задержанный показал, что обучался на базе ГУР Минобороны Украины, где прошел специальную подготовку по диверсионно-террористических операций.

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