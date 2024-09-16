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Пожары в Ростовской области уничтожили за сутки 30 домов

09:17
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Зафиксировано почти 140 очагов возгораний

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался о ситуации с пожарами в регионе. По его данным, за минувшие сутки зафиксировано почти 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных.

Ростовскую область охватили более 50 ландшафтных пожаров
Местные жители помогают тушить лесные пожары в Воронежской области

Как сообщил губернатор в Telegram, огонь повредил 30 строений, в том числе 13 жилых домов. Голубев подчеркнул, что всем жителям региона, утратившим имущество, власти окажут помощь.

Накануне пожарные ликвидировали три лесных пожара в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах. Продолжается тушение одного ландшафтного пожара в левобережной зоне Акасайского района, возгорание локализовано.

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