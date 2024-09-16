Школьник набросился с молотком на одноклассников в Челябинске

Есть пострадавшие

В Челябинске семиклассник набросился с молотком на одноклассников.

Инцидент произошел в коррекционной школе № 68 на улице Барбюса. В настоящий момент известно о двух пострадавших – одна из них в тяжелом состоянии, пишет 74.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте работают экстренные службы. Официальной информации от регионального МВД пока не поступало.

UPD (9:33 мск): Нападение подтвердил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ситуация поставлена на контроль, как школьнику удалось пронести молоток в школу, предстоит выяснить.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram