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Появились кадры мощных природных пожаров в Ростовской области

11:39
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Борьба с огненной стихией продолжается

Эта ночь для жителей Ростовской области была бессонной. В Ольгинском поселении стена пламени вплотную подошла к двум СНТ - "Задонье" и "Донское". В поле вспыхнули сухая трава и камыш. До приезда профессионалов напор огня пытались остановить жители.

Несмотря на все усилия, природный пожар перешел на дома. К тому же, поселки остались без света. Пожарные работают под каскадом искр - не стихающий штормовой ветер осложняет ситуацию. По этой же причине невозможно применить авиацию. Спасатели работают круглосуточно, но огонь распространяется слишком стремительно. В регионе вторые сутки фиксируют беспрецедентное количество пожаров - как природных, так и бытовых.

Всю ночь спасатели пытались справиться с огнем на центральном рынке Аксая. Горели торговые павильоны на площади около двух тысяч квадратных метров. Крупнейший пожар удалось полностью ликвидировать к утру. А накануне днем в Аксае вспыхнул склад бывшего консервного завода, огонь перешел на соседние участки. Сообщается, что в Ростовской области огнем повреждены уже 30 строений, включая 13 жилых и садовых домов.

Для жителей, которые остались без жилья, развернуты пункты временного размещения. Им обещают оказать помощь. За ночь пожарные потушили три лесных очага в разных районах области, борьба с огненной стихией продолжается.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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