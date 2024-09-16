Мины способны определять тип приближающейся цели

Информация о ситуации в зоне СВО. Российские военные уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ на Донецком направлении. Слаженную работу продемонстрировали расчеты РСЗО "Град" Южной группировки войск. Наши штурмовые подразделения продвинулись к северу от Украинска и ведут бои в самом городе. Активно теснят противника российские бойцы и в приграничных районах Курской области. По радикалам бьют с земли и с воздуха.

В приграничном районе Курской области разведка обнаружила опорный пункт боевиков в лесополосе. По координатам цели, полученным с беспилотника, удар по противнику нанесли экипажи самоходных орудий "Нона-С".

Работа десантников-артиллеристов позволила нашим штурмовикам без потерь занять опорный пункт противника. А это уже расчеты РСЗО "Град" громят врага в Курском приграничье. Уничтожены позиции, боевая техника и складские помещения.

С воздуха позиции ВСУ в Курской области атакует армейская авиация. Экипажи вертолетов Ка-52М поразили живую силу и бронетехнику в одном из приграничных районов.

А эта реактивная установка, похожая на РСЗО "Град" или "Ураган", не бьёт по позициям врага, а дистанционно минирует территорию. Система называется "Земледелие". С ее помощью на стратегически важном Авдеевском направлении инженерно-саперные подразделения группировки "Центр" установили минные заграждения на случай контрнаступления и возможного прорыва противника.

Работа велась на дистанции до 15 километров от линии соприкосновения. Устанавливаемые минные поля саперы называют "умными". Оснащенные сейсмическими датчиками и электронными чипами, мины способны определять тип приближающейся цели. А также, когда придет время нашего наступления, они могут запрограммированно деактивироваться и самоуничтожаться, чтобы открыть проходы для пехоты.

На Донецком направлении поддержку штурмовым подразделениям оказывают танкисты Южной группировки. Благодаря действиям экипажей танков Т-80 отдельного гвардейского мотострелкового соединения положение на этом направлении серьезно улучшилось.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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