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Второе покушение на Трампа. Все подробности

11:46
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Подозреваемый задержан

Дональд Трамп снова под прицелом. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства пережил второе за последние пару месяцев покушение. Именно так расценивают инцидент во Флориде американские спецслужбы. Вооруженный мужчина попытался застрелить политика из снайперской винтовки во время игры в гольф. Злоумышленника вовремя заметили сотрудники охраны, им удалось предотвратить атаку. Чуть позже был задержан и сам подозреваемый. Что о нем известно и какую реакцию вызвала очередная попытка устранить одного из главных претендентов на высший пост в Америке?

Подробнее – в репортаже

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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