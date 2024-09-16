В Москве состоялся финал чемпионата творческих компетенций Art Masters

Лучшие театральные работы можно увидеть 1 октября

В Москве состоялся финал Национального открытого чемпионата творческих компетенций Art Masters. Жюри оценивало командные работы в направлении "Театр".

В соревновании приняли участие специалисты по свету, гриму и костюмам, художники театра кукол, а также веб-дизайнеры, копирайтеры и сценографы.

Зрителям представили отрывки из опер по произведениям Пушкина, среди которых "Евгений Онегин", "Руслан и Людмила", "Пиковая дама".

Лучшие театральные работы покажут 1 октября на гала-концерте Art Masters, который пройдёт на исторической сцене Большого театра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram