ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве состоялся финал чемпионата творческих компетенций Art Masters

15:19
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Лучшие театральные работы можно увидеть 1 октября

В Москве состоялся финал Национального открытого чемпионата творческих компетенций Art Masters. Жюри оценивало командные работы в направлении "Театр".

В соревновании приняли участие специалисты по свету, гриму и костюмам, художники театра кукол, а также веб-дизайнеры, копирайтеры и сценографы.

Зрителям представили отрывки из опер по произведениям Пушкина, среди которых "Евгений Онегин", "Руслан и Людмила", "Пиковая дама".

Лучшие театральные работы покажут 1 октября на гала-концерте Art Masters, который пройдёт на исторической сцене Большого театра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Участники конкурса Арт-Мастерс
Участники конкурса Арт-Мастерс
Участники конкурса Арт-Мастерс
Участники конкурса Арт-Мастерс
Участники конкурса Арт-Мастерс
Участники конкурса Арт-Мастерс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.