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Наводнение в Европе расширяет географию

11:55
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Есть погибшие

Драматичные кадры спасения людей, которые оказались на волоске от гибели. Никаких голливудских спецэффектов - всё по-настоящему. 6 человек в Румынии уже погибли. В зоне бедствия оказались десятки тысяч жителей. Объявлен красный уровень погодной опасности.

В затопленных районах нет электричества и связи. Вся надежда только на сотрудников экстренных служб. Днем и ночью они эвакуируют людей и, если хватает времени и сил, домашних животных.

Похожая картина сейчас во многих европейских странах. Это не кадры затопления "Титаника", а больница в польском городе Ныса на юго-западе страны. Социальные учреждения не работают. Сегодня отменили занятия в сотнях детских садов и школ. И тоже есть погибшие. Правительство готовится объявить режим стихийного бедствия. В Чехии 4 человека числятся пропавшими без вести. За несколько дней выпало рекордное количество осадков. Наводнение называют сильнейшим за три десятилетия.

Наводнение бушует по всей Чехии. Некоторые дома и мосты просто снесло мощными потоками воды. Заблокированы автотрассы. Размыты железнодорожные пути, в том числе те, по которым на Украину доставлялась военная техника. Сотрудники экстренных служб сбиваются с ног, откачивая воду из подвалов, убирая поваленные деревья и спасая людей.

В Австрии, спасая людей, погиб пожарный. Вену тоже подтопило. На столичных улицах теперь хозяйничают раки. А к приходу большой воды теперь готовится Венгрия.

Кристина Гнедова, "ТВ Центр"

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Наводнение в Европе
Наводнение в Европе
Наводнение в Европе
Наводнение в Европе
Наводнение в Европе
Наводнение в Европе
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