Собянин: К 2030 году количество открытых бассейнов в Москве увеличится до 125

Индустрия летнего пляжного отдыха развивается

К 2030 году число открытых бассейнов в столице увеличится до 125, а количество лыжных трасс с искусственным снегом возрастёт в десять раз.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, Москва располагает одной из лучших в мире инфраструктур зимнего отдыха. Каждый сезон столичные катки, горки и снежные городки посещают свыше 50 миллионов человек.

При этом индустрию летнего пляжного отдыха нужно создавать практически с нуля. Потребность в ней у москвичей огромная. По словам мэра, катки, бассейны с подогревом и другие необходимые объекты инфраструктуры в скором времени появятся в каждом районе города.

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