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СВР: Киев готовит инсценировку удара ВС России по детскому учреждению

09:57
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

На контролируемой Киевом территории

Украина готовит инсценировку якобы российского ракетного удара по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории.

Об этом в понедельник, 16 сентября, заявили в Службе внешней разведки (СВР). В подготовке очередного бесчеловечного сценария Украине помогают США. 

Подобным образом Киев намерен поднять боевой дух своих солдат, а также обосновать перед Западом ракетные удары вглубь России.

"Предусматривается широкое медийное освещение этой трагедии с привлечением ведущих международных СМИ", - говорится в сообщении.

Эту же провокацию США планируют использовать для давления на Иран и КНДР - инсценированный удар будет "нанесен" якобы их ракетами, выяснили в российской разведке.   

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