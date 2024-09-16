На контролируемой Киевом территории

Украина готовит инсценировку якобы российского ракетного удара по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории.

Об этом в понедельник, 16 сентября, заявили в Службе внешней разведки (СВР). В подготовке очередного бесчеловечного сценария Украине помогают США.

Подобным образом Киев намерен поднять боевой дух своих солдат, а также обосновать перед Западом ракетные удары вглубь России.

"Предусматривается широкое медийное освещение этой трагедии с привлечением ведущих международных СМИ", - говорится в сообщении.

Эту же провокацию США планируют использовать для давления на Иран и КНДР - инсценированный удар будет "нанесен" якобы их ракетами, выяснили в российской разведке.

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