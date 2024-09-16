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Собянин: До конца года в Москве будет построено около 40 социальных объектов

09:52
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

В городе появились 15 школ и учебных корпусов

С начала года в Москве построили 15 школ и 22 детских сада. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также возвели девять медицинских объектов.

Как отмечается, 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года.

В городе появились: 15 школ и учебных корпусов на 11 703 учащихся с дошкольными отделениями на 525 мест; 22 детских сада для 4517 малышей; 9 медицинских объектов; 10 спортивных сооружений и 7 учреждений культуры", - говорится в сообщении. 

До конца года в Москве будет построено еще порядка 40 социальных объектов.

На прошлой неделе в столице открылся технопарк "ЗИЛ". Там будет создано более десяти тысяч рабочих мест по производству высокотехнологических изделий. В новом корпусе - более 2,5 тысячи рабочих мест.

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