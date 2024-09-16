Взрыв прогремел в клубе в центре Кельна

Данных о пострадавших пока нет

Взрыв прогремел утром в понедельник в центре германского Кельна. Полиция города объявила о масштабной полицейской операции, по ее данным, ЧП произошлог между Рудольфплац и Эренштрассе.

На место были вызваны силы пожарной службы. Однако спасатели сообщили, что их помощь не понадобилась – в тушении не было необходимости.

Как пишет немецкое издание Kölner Stadt Unzeiger, обстановка на месте по-прежнему суматошная. Взрыв, по всей видимости, произошел у клуба Vanity. Полиция пока не предоставила никакой информации о пострадавших, расследование продолжается. Неизвестно также, является ли нападением целенаправленным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram