ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Взрыв прогремел в клубе в центре Кельна

10:15
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Данных о пострадавших пока нет

Взрыв прогремел утром в понедельник в центре германского Кельна. Полиция города объявила о масштабной полицейской операции, по ее данным, ЧП произошлог между Рудольфплац и Эренштрассе.

Мощный взрыв прогремел на оборонном заводе в Германии
Взрыв прогремел на военном заводе в Германии

На место были вызваны силы пожарной службы. Однако спасатели сообщили, что их помощь не понадобилась – в тушении не было необходимости.

Как пишет немецкое издание Kölner Stadt Unzeiger, обстановка на месте по-прежнему суматошная. Взрыв, по всей видимости, произошел у клуба Vanity. Полиция пока не предоставила никакой информации о пострадавших, расследование продолжается. Неизвестно также, является ли нападением целенаправленным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Германии
Полиция Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.