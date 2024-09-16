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ВСУ пригрозили переворотом, если Киев пойдет на мир с Москвой

10:39
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

В армии не поддерживают идею переговоров

Украинские военные пригрозили властям переворотом. Вооруженные силы Украины могут пойти на захват власти, если киевский режим пойдет на мирную сделку с Россией, пишет The Washington Post.

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Издание приводит откровения украинского военного. Тот утверждает, что идею мирных переговоров продвигают те, кто находится в городах, не затронутых боевыми действиями. А в армии не поддерживают какую-либо мирную инициативу по окончанию конфликта.

Президент России Владимир Путин после террористического нападения ВСУ на Курскую область назвал невозможными переговоры с теми, кто без разбору наносит удары по мирным людям.  В Кремле пояснили, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

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