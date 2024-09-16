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В Челябинске задержан школьник, напавший на одноклассников с молотком

11:05
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Пострадали четыре человека

Росгвардия задержала семиклассника, который напал с молотком на сверстников в школе в Челябинске.

Наряд росгвардейцев вызвал персонал школы. Подростка оперативно задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. На месте работают сотрудники полиции и следственных органов.

Инцидент произошел в школе №68 на улице Барбюса. Ученик седьмого класса пронес с собой в здание нож, молоток и пистолет. На уроке химии он достал молоток, а затем напал на одноклассников и учителя. По последним данным, пострадали четыре человека – две девочки, мальчик и взрослый. Одну девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

О мотивах нападавшего не сообщается. Telegram-канал Baza пишет, что он пытался совершить суицид, следуя инструкциям какой-то игры в мессенджерах.

Подросток наблюдался у школьного психолога, учился средне и ни с кем не общался из класса. В доме мальчика проводятся обыски, силовики изучают его телефон и компьютер.

Заведено уголовное дело об организации убийства и халатности. Свою проверку начала прокуратура, организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Как школьнику удалось пронести молоток в школу, предстоит выяснить.

Занятия в школах отменены, на территорию никого не пускают.

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