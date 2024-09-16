ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подозреваемый в покушении на Трампа вербовал наемников для ВСУ

11:24
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Раут намеревался отправить на Украину афганцев

Задержанный за попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут вербовал наемников для ВСУ. Как пишет New York Times, Раут говорил с корреспондентом издания о подкупе чиновников и подделке паспортов для афганских солдат, которые сбежали от новых властей Афганистана.

Штаб Трампа сообщил о выстрелах рядом с политиком
Трамп поразил европейских дипломатов заявлением по Украине

Журналист американского издания общался с Раутом по телефону год назад. Тот рассказал о планах организации американского военного самолета, который должен перевезти желающих воевать на Украине афганских беженцев из Ирака в Польшу. Он утверждал, что и сам бы записался в ВСУ – однако слишком стар и не имеет боевого опыта.

Днем ранее возле гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп, раздались выстрелы. Сообщалось, что сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина попытался скрыться, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом и два рюкзака. ФБР расценивает инцидент как попытку покушения на кандидата в президенты США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники полиции у входа в гольф-клуб Trump International
Сотрудники полиции у входа в гольф-клуб Trump International
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.