Подозреваемый в покушении на Трампа вербовал наемников для ВСУ

Раут намеревался отправить на Украину афганцев

Задержанный за попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут вербовал наемников для ВСУ. Как пишет New York Times, Раут говорил с корреспондентом издания о подкупе чиновников и подделке паспортов для афганских солдат, которые сбежали от новых властей Афганистана.

Журналист американского издания общался с Раутом по телефону год назад. Тот рассказал о планах организации американского военного самолета, который должен перевезти желающих воевать на Украине афганских беженцев из Ирака в Польшу. Он утверждал, что и сам бы записался в ВСУ – однако слишком стар и не имеет боевого опыта.

Днем ранее возле гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп, раздались выстрелы. Сообщалось, что сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина попытался скрыться, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом и два рюкзака. ФБР расценивает инцидент как попытку покушения на кандидата в президенты США.

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