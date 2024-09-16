ВС России отрезали от снабжения группировку ВСУ в Угледаре

Российские войска формируют котел для украинских боевиков

Российские войска практически полностью отрезали от снабжения группировку ВСУ в Угледаре. Украинские войска рискуют попасть в котел.

Как сообщили в силовых структурах агентству ТАСС, перерезана последняя трасса, по которой шло снабжение группировки противника. Вся дорога теперь под полным огневым контролем. Передвижение в обход, по грунтовым дорогам также затруднено: эти пути также под огневым контролем ВС России.

Отмечается, что российская армия стремительно захватывает ключевые позиции в борьбе за Угледар, стремясь завершить это до наступления распутицы. ВСУ ушли в оборону и лишь изредка пытаются контратаковать. Эксперты не исключают, что противник попытается пойти на прорыв, пока кольцо не замкнулось окончательно.

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