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В Италии выразили надежду на мир по Украине до конца года

12:06
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Место еще неизвестно

Серьезная мирная конференция по украинскому кризису может быть проведена до конца 2024 года. Такое предположение высказал глава МИД Италии Антонио Таяни.

Тем временем в швейцарском МИД заявили, что не планируют проводить еще одну мирную конференцию по Украине. Первая прошла в Бюргенштоке 15–16 июня, Россию на нее не пригласили.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский планирует провести второй саммит мира в ноябре и позвать на него Россию. Москва пока не подтверждала свою готовность участвовать в переговорах.

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