В Италии выразили надежду на мир по Украине до конца года

Место еще неизвестно

Серьезная мирная конференция по украинскому кризису может быть проведена до конца 2024 года. Такое предположение высказал глава МИД Италии Антонио Таяни.

Тем временем в швейцарском МИД заявили, что не планируют проводить еще одну мирную конференцию по Украине. Первая прошла в Бюргенштоке 15–16 июня, Россию на нее не пригласили.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский планирует провести второй саммит мира в ноябре и позвать на него Россию. Москва пока не подтверждала свою готовность участвовать в переговорах.

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